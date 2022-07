NAPOLI. Rapina a un turista svizzero nella caffetteria di piazza Trieste e Trento. I banditi gli puntano la pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale: «Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell’ordine».