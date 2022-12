NAPOLI. Ora è caccia ai complici di Gennaro Damiani, alias “Genny Fenny” (nella foto), il ras della stazione centrale che avrebbe messo sotto torchio i parcheggiatori abusivi della zona. Secondo l’accusa (da provare nell’eventuale giudizio) il 37enne delle Case Nuove voleva la metà dell’incasso giornaliero da loro e se si opponevano partivano le percosse. In un caso c’è denuncia e tanto basta agli investigatori per cercare di identificare chi l’avrebbe aiutato. Denunce, testimonianze, immagini della videosorveglianza. Così è stato incastrato Gennaro Damiani, neomelodico 37enne napoletano delle Case Nuove sospettato di frequentare ambienti dei Caldarelli. Genny Fenny, com’è conosciuto in ambito artistici, per mesi avrebbe taglieggiato i parcheggiatori abusivi che lavorano nei dintorni della stazione centrale par- lando a nome dei “compagni miei”.

Secondo l’accusa (fermo restando la presunzione d’innocenza fino al- l’eventuale condanna definitiva) le pressioni andavano avanti da tempo. Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso sono stati i poliziotti della squadra giudiziaria del Comparti- mento Polizia Ferroviaria per la Campania a eseguire un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di Gennaro Damiani in quanto gravemente indiziato dei reati di rapina, estorsione, violenza privata, aggrava- ti dal metodo mafioso. Lui ha cercato di fuggire, ma è stato inseguito, raggiunto e bloccato. Le indagini hanno avuto inizio, circa due anni fa, quando una delle vittime ha denun- ciato di essere stata percossa a seguito del suo rifiuto di consegnare all’indagato i pochi soldi guadagnati con l’attività di parcheggiatore abusivo. Altre persone, sempre impegnate nelle stesse attività nei pressi della stazione centrale di Napoli, hanno indicato l’indagato e i suoi complici come autore di analoghe condotte criminose. Il nome di Gennaro Da- miani (o meglio, il suo nome d'arte Genny Fenny) era salito alla ribalta delle cronache nel marzo del 2021, quando l'uomo era stato accoltellato alla schiena proprio nella zona di piazza Garibaldi e della stazione centrale.