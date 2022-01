NAPOLI. Sulle ceneri del vecchio clan Lo Russo avevano riorganizzato in pochi mesi un nuovo gruppo criminale. Non si sarebbero però accontentati di imporre la propria presenza nel quartiere Miano, ma avrebbero deciso di puntare addirittura alla zona di Scampia. Nel mirino era così finito un noto bar situato a ridosso dello Chalet Bakù, roccaforte degli Scissionisti del clan Notturno, i cui titolari sono stati vessati per mesi affinché versassero una maxi-tangente estorsiva.