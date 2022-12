Da qualche ora davanti all'ingresso di Palazzo reale sono comparse delle transenne: tecnici specializzati sono al lavoro per ripulire le colonne e la facciata monumentale che sorge in piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, dalle scritte e dai graffiti che sono comparsi un paio di giorni fa, dopo che per le strade del centro del capoluogo campano è passato il corteo di protesta contro il decreto anti-rave. La denuncia era partita dal deputato dell'alleanza Verdi- sinistra Francesco Emilio Borrelli.

«All’indomani della street parade “Smash repression" organizzata per protestare contro il decreto Anti-rave del governo, piazza del Plebiscito si è presentata completamente imbrattata da scritte realizzate con vernice spray. Vandalizzate le mura e le colonne di Palazzo Reale e del Teatro San Carlo. Una vicenda inaccettabile. Un conto è manifestare ben altra cosa è offendere la città e i suoi tesori oltraggiandoli con questi comportamenti scellerati. Chiedo che gli autori di questo scempio siano identificati, denunciati e paghino di tasca propria gli interventi di pulizia e che gli organizzatori della street parade prendano le distanze dai vandali». Così Borrelli che ha ricevuto le segnalazioni fotografiche dell’accaduto e ha fatto scattare le denunce.