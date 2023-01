NAPOLI. Una no tax area per le piccole e medie imprese, una semplificazione delle regole e degli adempimenti burocratici legati al fisco e soprattutto una complessiva riduzione del carico fiscale. È quanto chiedono gli imprenditori delle Pmi napoletane al Governo per ricucire lo strappo tra il mondo delle aziende e il fisco. Proprio mentre il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, annuncia la presentazione entro marzo di una legge delega per la riforma del fisco, l’appello che arriva dagli imprenditori partenopei più chiaro non potrebbe essere.