NAPOLI. Sei miliardi e 216 milioni pronti, che attendono solo di trasformarsi in aperture di cantieri e opere pubbliche. Sono gli avvisi e i bandi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in Campania che si sono già conclusi e tradotti in graduatorie definitive. Numeri importanti aggiornati alla metà del mese scorso perché pongono la regione al terzo posto della classifica nazionale dopo Sicilia e Lombardia.