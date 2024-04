NAPOLI. Napoli e la Campania: fuga di laureati e opportunità di lavoro. Un quadro preoccupante emerge da un'indagine di Randstad e Fondazione per la Sussidiarietà, presentata a Rimini. I dati evidenziano un divario preoccupante tra Nord e Sud Italia, con la Campania che si posiziona come maglia nera per quanto riguarda le opportunità di lavoro per laureati. Solo il 5% delle offerte di lavoro per laureati si concentra in Campania, contro il 30% della Lombardia, il 13% dell'Emilia-Romagna e del Veneto, e l'11% del Lazio.