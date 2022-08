NAPOLI. «La scarsa notte è crollato il tetto della piscina comunale Monfalcone ubicata nel Quartiere Poggioreale. La struttura unica della quarta Municipalità è chiusa dal 2019 perché presentava importanti cedimenti». A denunciarlo Enrico Cella, consigliere municipale e presidente della Commissione Patrimonio. «Il Palastadera altro impianto sportivo è centro di aggregazione per i ragazzi è chiuso da quanche decennio. Mentre per il campetto di calcio Monfalcone posto proprio a pochi metri dalla piscina la quarta Municipalità si è prontamente attivata per metterlo in sicurezza e riaprirlo molto probabilmente nei prossimi mesi». Secondo Cella «la piscina come le altre due strutture rappresentava per i ragazzi, oltre all'allontanamento dalla 'strada' anche un luogo di ritrovo e socializzazione cosa che è mancata in questi anni di chiusura. La cosa a dir poca vergognosa è che nel scorso bilancio di previsione approvato dalla Giunta Manfredi non vi è un euro per rimettere su queste strutture. Non riesco a comprendere come siano possibile che siano state dimenticate tenuto conto che sono le uniche presenti sul territorio della quarta Municipalità. Al sindaco Manfredi e all'assessore Teresa Armato va l'appello mio e di Ciro Galiero presidente dell'associazione Arenaccia di ridare al quartiere tali strutture» sottolinea Cella.