NAPOLI. La protesta dei detenuti del carcere di Poggioreale coinvolge anche i familiari che hanno bloccato il transito dei tram davanti all'istituto penitenziario. I familiari espongono cartelli e striscioni per chiedere l'amnistia, l'indulto o gli arresti domiciliari per i detenuti. La protesta è in atto dentro e fuori dal carcere contro la sospensione dei colloqui per contrastare il contagio da coronavirus. Intanto, all'interno del carcere, alcuni detenuti sono saliti sui muri del "passeggio", in una zona interna al penitenziario. Davanti al carcere ci sono decine di agenti di polizia e carabinieri.