NAPOLI. La merce sequestrata dalla Polizia di Stato va in beneficenza ad un centro caritatevole. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli con un provvedimento innovativo ha disposto la devoluzione ad un Istituto di beneficenza di diversi giubbotti contraffatti sequestrato giorni fa dalla Polizia Ferroviaria di Napoli. In particolare, il magistrato, in luogo della consueta distruzione tout court ha disposto la rimozione delle etichette griffate di un noto brand e dunque, il conferimento di anonimi ma efficienti capi di abbigliamento che, specie con il freddo di questi giorni, hanno avuto una nuova esistenza e sicuramente hanno reso felici tante persone più sfortunate. Questa mattina gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, dopo aver rimosso con certosina pazienza tutte le etichette avendo cura di non compromettere la piena utilizzabilità dei capi, si sono recati presso il Centro AbitiAmo San Giuseppe Moscati della Comunità Parrocchiale San Gennaro al Vomero dove il parroco li ha accolti con caloroso affetto ringraziando le Istituzioni per il sostegno alle proprie attività caritatevoli auspicando che anche per il futuro determinati capi di abbigliamento anziché andare al macero possano essere donati ai bisognosi.