. La zona della Ferrovia è sempre più una bomba sociale a orologeria. Nonostante il dilagare di immigrazione clandestina e commercio fuorilegge, gli agenti della polizia municipale non hanno però alcuna intenzione di mollare la presa. L’ultimo blitz ha però rischiato di tramutarsi in tragedia: un manipolo di africani ha infatti circondato i caschi bianchi e ferito due agenti di pattuglia: una di loro, in particolare, è stata quasi strangolata.