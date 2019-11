NAPOLI. «Ci è stato segnalato un video, postato sulla pagina Facebook “Napoli Internazionale”, che mostra una rissa tra extracomunitari, consumatasi nelle ore serali per le strade del Vasto. Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo. Oramai il rione è una polveriera. Fatti del genere sono all’ordine del giorno nelle strade a ridosso di piazza Garibaldi. Occorre trovare delle soluzioni per sopperire ai gravi errori commessi in passato dalla Prefettura che, in pratica, ha fatto in modo che l’area si tramutasse in un ghetto, creando il brodo di coltura per le altissime tensioni sociali che si stanno consumando». Lo afferma il consigliere comunale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.