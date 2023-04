È boom di turismo a Napoli e in Campania per il ponte del Primo Maggio e in vista della possibile festa scudetto. Secondo le stime dello studio di Confesercenti Campania, saranno circa 250mila i turisti che arriveranno in Campania per questo week-end lungo, con un fatturato che sarà di circa 54 milioni di euro, tra gli introiti legati al turismo e l’indotto relativo allo shopping, al commercio e agli altri servizi collaterali del turismo.