NAPOLI. Qualcuno si affaccia notando che alcuni operai e tecnici lavorano ai rilievi. Nei bipiani in amianto di via Isidoro Fuortes a Ponticelli si respira dignità ma anche tanta voglia di non essere più “gli invisibili” per molto tempo dimenticati dalle istituzioni. E si guarda al progetto dell’eco-quartiere che dovrebbe porre, entro quattro anni, fine alle sofferenze di tanti che hanno pagato anche in termini di salute il dover “convivere” forzatamente con l’amianto dei prefabbricati.