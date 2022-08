NAPOLI. Servizio alto impatto a Ponticelli per i Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale che insieme ai militari del reggimento Campania hanno setacciato le strade del quartiere. Sesantaquattro le persone identificate e 34 i mezzi controllati. Controlli anche al codice della strada con 2 mezzi sequestrati e 2 carte di circolazione ritirate. Durante i controlli i militari hanno denunciato per porto abusivo di armi un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato a via Bartolo Longo a bordo del suo scooter. Nel marsupio a tracolla che indossava sono stati rinvenuti e sequestrati un coltello e un tirapugni. Nel vano portaoggetti del mezzo, invece, un paio di dosi di marijuana che sono costate all’uomo anche la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.