NAPOLI. Pomeriggio di sangue e terrore a Ponticelli, dove intorno alle 18,30 i carabinieri della compagnia di Poggioreale e i militari del nucleo Investigativo del comando provinciale di Napoli sono intervenuti in via delle Metamorfosi, all’altezza della stazione della Circumvesuviana, proprio all’incrocio con via Bartolo Longo. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento ignoti a bordo di una Nissan Qashqai, poi risultata oggetto di furto, hanno investito due ragazzi che si trovavano in sella a uno scooter.