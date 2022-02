NAPOLI. La tregua in atto a Ponticelli ha cominciato a prendere forma il 6 ottobre 2021, quando in via Crisconio è stato ammazzato il figlio naturale del ras Giuseppe De Luca Bossa. Un omicidio con il quale, secondo gli investigatori anticamorra più esperti, il clan De MiccoDe Martino ha fatto sapere agli ambienti malavitosi di tutta Napoli che era tornato forte dopo il declino dovuto ai colpi subiti dalle forze dell’ordine negli anni scorsi. Così, anche per la concomitanza con gli arresti nelle file dei nemici, ha dato un segnale che è stato subito colto sul fronte avverso.