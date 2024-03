NAPOLI. Tregua finita, a Ponticelli riprende la faida delle auto in fiamme. L’ultimo rogo risaliva a quasi un mese fa e all’alba di ieri gli uomini di malanapoli sono tornati a colpire. Il raid è avvenuto in via dei Bronzi di Riace 19, nel rione Lotto 0, enclave del clan De Luca Bossa-Minichini, dove poco prima delle sei del mattino la polizia è intervenuta d’urgenza. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno avuto il loro bel da fare per evitare che le fiamme si propagassero. Per fortuna, vista anche l’ora, nessuno è rimasto ferito.