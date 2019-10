NAPOLI. A mezzanotte caos nel pronto soccorso dell'ospedale del Mare a Napoli. Un uomo aveva portato la moglie con lesioni al cuoio capelluto. "E' caduta dalla scale", ha detto ai medici. Uno l'ha soccorsa suturando la ferita, ma l'uomo ha chiesto di valutare anche l'addome della moglie senza che apparentemente ce ne fosse motivo. Questo atteggiamento ha insospettito i medici che hanno anche ipotizzato che la donna non fosse vittima di una caduta bensi' fosse stata picchiata. Quando l'uomo si e' reso conto di questo sospetto, ha iniziato a danneggiare suppellettili in una parte del pronto soccorso, cercando anche con un tavolo di colpire i medici che facevano troppe domande. Sono stati chiamati i carabinieri e sporta una denuncia per interruzione di pubblico servizio. L'episodio e' stato raccolto dall'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate' che ha contato dall'inizio dell'anno a Napoli ben 91 aggressioni contro operatori sanitari.