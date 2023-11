Oggi pomeriggio, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, i rappresentanti del Comune di Napoli, su richiesta del sindaco Gaetano Manfredi, hanno incontrato i librai di Port'Alba a seguito delle sollecitazioni rivolte alla riqualificazione dell'area. L'amministrazione "si è impegnata - fanno sapere dal Comune - a individuare le modalità per la messa in sicurezza dell'arco" e ha manifestato la volontà di "valutare l'adozione di provvedimenti relativi all'occupazione di suolo pubblico nella zona".

Si è deciso inoltre di aggiornare periodicamente il tavolo inter-assessorile dedicato al decoro, alla sicurezza e alla vivibilità di Port'Alba. Per l'amministrazione erano presenti: l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, il capo di gabinetto Maria Grazia Falciatore e il coordinatore per le Politiche Culturali Sergio Locoratolo. In rappresentanza dei librai: Alfredo Mazzei di Saletta Rossa, Francesca Mazzei della Libreria Mazzei, Fabio e Monica Amodio della Libreria Amodio e il Presidente dell'Aicast Antonio Della Notte.