Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, fa sapere che venerdì sera sono arrivati a Napoli 80 migranti provenienti da Catania, assegnati dal ministero dell’Interno alla Campania nell’ambito del piano di distribuzione dei cittadini stranieri richiedenti asilo giunti sul territorio nazionale. Si tratta di uomini adulti e un nucleo familiare con tre bambini, in prevalenza siriani, pakistani, egiziani e senegalesi, che erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi, per poi essere trasferiti dopo l'identificazione nel centro di prima accoglienza di Catania. Sono stati ripartiti tra tutte le province campane e hanno trovato ospitalità nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) attivi sul territorio regionale, dove attenderanno i tempi necessari all’esame della domanda di protezione internazionale da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.