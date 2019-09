PORTICI. È una vicenda dai contorni ancora poco chiari quella che ieri pomeriggio poteva trasformarsi in tragedia a Portici. Due ragazzi, un uomo e una donna Torre Annunziata e Boscoreale, sono stati feriti - per fortuna superficialmente - in una lite con aggressione durante la quale sono spuntati dei coltelli. Insomma poteva finire veramente male. Le due vittime sono arrivate al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare di Napoli sanguinanti e con fratture e contusioni varie.