NAPOLI. La classica operazione che risponde alle richieste, e al bisogno, di sicurezza dei cittadini. L’hanno compiuta ieri notte i poliziotti napoletani (l’Upg della questura e il commissariato Arenella) arrestando tre presunti ladri che poco prima avevano ripulito un appartamento in via Orazio a Posillipo. L’abitazione era vuota e così il terzetto di giovani, due del rione Traiano e una 22enne residente a Castel Volturno, ha avuto buon gioco per portare via gioielli e argenteria per qualche migliaio di euro.