NAPOLI. Abusando della divisa che indossavano avrebbero fatto capire al malcapitato autista di turno che sarebbe stato meglio pagare per non incombere in un salatissimo verbale: una contestazione, tra l’altro, che sarebbe scaturita da un’inesistente violazione al Codice della Strada. Dieci agenti in servizio alla sezione Polizia stradale di Napoli tra il 2013 e il 2014 si sarebbero così a vario titolo resi protagonisti di nove episodi di concussioni, tutti consumatisi lungo la strada statale 268, la cosiddetta “Vesuviana”, e ai danni degli autisti della ditta Coimp di Casoria.