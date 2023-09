La regione Campania è la seconda più povera d’Europa. Sono dati che impressionano per la loro drammaticità quelli diffusi ieri da Eurostat, che con il suo annuario ha fatto il punto sulla povertà nelle regioni dell’Unione europea. Ebbene, è emerso che la Campania e la Calabria restano tra le prime quattro regioni dell’Ue con una quota più alta di persone a rischio povertà ed esclusione sociale. I dati, aggiornati al 2002, dicono che in Campania si registra il secondo peggiore dato in Europa - dopo il Sud-Est della Romania - con il 46,2%, contro una media europea del 21,6%.