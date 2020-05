POZZUOLI. Il mercato giornaliero non alimentare di via Roma si trasferirà nella nuova sede di via Petito a Monterusciello, nell'area dove il mercoledì ha luogo il mercato alimentare della fiera settimanale. Alla decisione si è giunti dopo un proficuo confronto tra l'assessore alle Attività Produttive Maria Esposito e i rappresentanti di categoria Aicast, Unimpresa, Confesercenti e Confartigianato, al quale ha fatto seguito l'atto deliberativo approvato oggi in giunta.

Appena saranno realizzati i 33 stalli previsti e fatti i necessari adempimenti amministrativi, in ossequio alle indicazioni e alle condizioni di riapertura dettate dal governo e dalla Regione Campania, gli operatori potranno trasferirsi nella nuova area. Solo il mercoledì il mercato si accoderà alla fiera settimanale in via Nicolardi, per lasciare spazio ai venditori di generi alimentari in via Petito.

In considerazione della nuova collocazione, l'amministrazione riformulerà la tariffa annuale del canone di occupazione suolo. L'assessore Esposito ha inoltre manifestato la disponibilità ad interpellare le commissioni comunali competenti per approfondire e verificare le modifiche al regolamento Cosap riguardanti le modalità di pagamento mensile e l'ulteriore riduzione della tariffa annuale così come richiesto dalle associazioni di categoria.