POZZUOLI. Tragedia sulla strada in via Solfatara a Pozzuoli, dove un uomo di 50 anni, L.M.C., vicedirigente di polizia che prestava servizio al reparto Mobile della Questura di Napoli, è morto in incidente nel quale è stato coinvolto il suo scooter e un’automobile. L’incidente è avvenuto nei pressi del parco Di Bonito. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi. Il traffico è andato in tilt in tutta la zona. “A causa di un incidente mortale all'altezza del parco Di Bonito, attualmente il traffico cittadino è totalmente paralizzato. Vi invito a percorrere strade alternative, evitando via Solfatara, per consentire alle forze dell'ordine di poter effettuare tutti i rilievi del caso”, è la nota diffusa dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.