POZZUOLI. La Messa in latino può tornare finalmente ad essere celebrata anche nella Diocesi di Pozzuoli. Il Vescovo, Monsignor Gennaro Pascarella, ha acconsentito alle insistenti richieste dei fedeli del Coetus di Sant'Anna che, da settembre, hanno promosso petizioni, incontri con la Curia, lettere, e organizzato un presidio negli uffici della Curia flegrea il 9 febbraio scorso.

La Messa nel rito antico, pre-conciliare, sarà celebrata ad Arco Felice (Pozzuoli) nella chiesetta settecentesca dedicata a Sant'Antonio Abate, in via Licola Patria 77 (di fronte alla caserma della Guardia di Finanza ) alle ore 10,30 ogni domenica e nelle festività religiose.

«Ringraziamo Sua Eccellenza - commenta Nicla Cesaro, portavoce del Gruppo di fedeli legati alla Messa della Tradizione e animatrice della pagina Facebook "Messa in Latino in Campania" - e ringraziamo quanti nei mesi scorsi hanno partecipato alla mobilitazione per la ripresa delle celebrazioni, che fino al 2019 si svolgevano a Bacoli, con la loro presenza e con la loro preghiera. Anche nella Diocesi di Pozzuoli, una delle più antiche dell’ Occidente, le cui origini risalgono all’ Apostolo San Paolo, si potrà tornare ad assistere al rito caro a tanti grandi Santi della Chiesa cattolica, da San Pio V a Padre Pio».