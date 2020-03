POZZUOLI. Per la rottura improvvisa di una condotta in via Marotta e per consentire l'intervento di riparazione, dalle ore 21 di questa sera, domenica 8 marzo 2020, e per tutta la notte, sarà interrotta la fornitura idrica nella zona di Monterusciello. Dalle ore 15, su via Marotta, nel tratto di semicarreggiata che va dall'incrocio con via Italo Svevo all'incrocio con via Salvatore Di Giacomo, sarà istituito il divieto di transito.