Ennesima tragedia sul lavoro, si chiamava Raffaele Conte l'operaio morto ieri intorno alle 11.30 a Malta. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, l’uomo era impegnato in lavori sul tetto della fabbrica. La magistratura ha aperto un’inchiesta e le indagini sono in corso.

La vittima

Conte, sposato con tre figli, era un lavoratore stagionale. Soccorso dai medici, il lavoratore ha perso la vita sul posto. La magistrata Monica Vella è stata incaricata dell’indagine sulle circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo.

Il cantiere è stato sequestrato. La famiglia è in contatto con l’ambasciata italiana per stabilire le procedure del rientro della salma in Italia per poter far svolgere i funerali.

Tragedia sul lavoro, muore operaio di 49 anni schiacciato dal tornio

Incidente sul lavoro, questa mattina, per un operaio di 49 anni, rimasto ferito da un tornio meccanico. La vicenda è avvenuta a Busto Arsizio (Varese), attorno alle 8.30, in via del Roccolo, in una ditta di produzione e lavorazione di materie plastiche.

L'uomo stava lavorando al tornio meccanico quando si è ferito riportando un trauma da schiacciamento ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco.