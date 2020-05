NAPOLI. «Tu che sostieni gli angeli, quando attraversi il cielo, dipingi un paio d'ali anche per noi... all'Agente Scelto Pasquale Apicella e a tutti coloro che hanno donato la vita per il bene comune». La Polizia di Stato, per rendere omaggio all'agente Pasquale Apicella, i cui funerali solenni si terranno domani 8 maggio alle ore 11 a Napoli, presso la Chiesa Cristiana Evangelica di Secondigliano, ha postato sul proprio profilo Facebook la preghiera del poliziotto interpretata da Alessandro Preziosi, Violante Placido, Stefano Di Battista, Nicky Nicolai, Dario Rosciglione, Andrea Rea, Luigi Del Prete. Sulla stessa pagina sarà possibile seguire in diretta i funerali.