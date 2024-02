Narcos conclamati, tra cui alcuni collegati a Bruno Carbone, e insospettabili corrieri. Tutti insieme per smerciare cocaina e hashish in quantità industriale tra Napoli, la provincia, l’Emilia Romagna e la Calabria con qualche puntata in Spagna. Ma la Guardia di Finanza di Napoli, con indagini ad alto livello coordinate dalla procura antimafia, ha stroncato il traffico con un’operazione che ha chiuso indagini lunghe e difficili.