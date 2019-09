NAPOLI. «Il Comune di Napoli pubblicizzò in pompa magna il provvedimento che rendeva il lungomare “libero dalla plastica", vietando la vendita di bottiglie e stoviglie a tutti i ristoratori. Ebbene, ci siamo accorti che durante gli eventi sul lungomare, come Bufala e Pizza Fest, non solo vengono vendute dagli organizzatori bottiglie e stoviglie di plastica, ma ciò avviene anche ad opera degli abusivi. Basti fare un giro alle prime ore dell'alba per ammirare il tappeto di plastica abbandonato in Via Caracciolo». Lo denuncia il presidente della Prima Municipalità di Napoli (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando), Francesco de Giovanni. «Insomma - aggiunge de Giovanni - si pongono divieti, peraltro condivisibili, ai ristoranti della zona e si consente, oltre allo “sconto" del 75% per l'occupazione di suolo pubblico, la vendita indiscriminata di plastica durante i cosiddetti eventi. In più vi sono anche forni a legna per i quali, negli anni scorsi, l'Asl ha effettuato numerosi interventi in tutte le pizzerie di Napoli. Ci chiediamo, a questo punto, proprio l'Asl come si regoli nei confronti degli eventi». De Giovanni fa sapere che «chiederemo contezza degli atti per iscritto, valutando anche un esposto alla Procura della Repubblica perché è assurda e quantomeno strana un'organizzazione del genere. O vi è una deroga generale alle regole, o le regole si stanno allegramente infrangendo. Delle due l'una, quanto accade a Napoli è sempre più sconcertante», conclude.