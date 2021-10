Prima riunione per la Giunta comunale di Napoli nominata due giorni fa dal nuovo sindaco Gaetano Manfredi. La prima delibera approvata, su proposta del sindaco Manfredi e dell'assessore alla polizia municipale Antonio De Iesu, modifica il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 relativamente alle assunzioni a tempo determinato di 142 agenti di polizia locale i cui contratti sono in scadenza oggi. Il rinnovo, che parte il 1° novembre e termina il 31 dicembre 2021, è coperto da circa 1 milione di euro attinto da risparmi di spesa.

L'amministrazione, spiega una nota, «si impegna a garantire il rifinanziamento per il 2022. Per l'operatività della delibera approvata dai Comuni in riequilibrio è necessaria l'approvazione della Costel (Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti locali). Il sindaco Manfredi e l'assessore De Iesu sono in stretto contatto con i vertici del Ministero dell'Interno affinché già nella prossima riunione la Costel possa dare il via libera definitivo».