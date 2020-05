CASERTA. Prodotti di sanificazione pagati con assegni rubati: finisce nei guai C.G. 43enne napoletano, pregiudicato, denunciato in sato di libertà in qualità di amministratore unico di una società con sede a Senigallia, in provincia di Ancona. L'indagine è partita dopo la denuncia sporta alla Squadra Mobile di Caserta da parte dell'amministratore di una società della provincia, nei confronti dell'amministratore unico di una azienda delle Marche. Le immediate attività d'indagine permettevano di appurare che C.G., aveva posto in essere, in concorso con altre persone, una presunta truffa ai danni di I.A., titolare della società sita in Provincia di Caserta, al quale aveva pagato regolarmente la prima consegna di merce, in particolare detersivi, prodotti per l'igiene e la sanificazione di ambienti, per poi richiedere l'acquisto di altra merce, della medesima natura, che stavolta aveva "pagato" con vari assegni, i quali, a seguito di accertamenti della Sezione antirapina della Squadra Mobile casertana, risultavano rubati. Il danno economico subito dalla società casertana ammontava a circa 30mila euro. Attraverso ulteriori e rapide verifiche, i poliziotti dell'antirapina, riuscivano ad identificare il circuito di trasporto utilizzato dalla società di Senigallia, per l'invio della merce acquistata illegalmente, individuata in una terza ditta, operante nel campo della logistica, con sede nell'agro aversano. Gli investigatori sono subito andati nell'agro aversano e proceduto al recupero delle 6 pedane, contenenti circa 3000 colli per un valore di 7mila euro, i quali riconosciuti dal legittimo proprietario gli venivano restituiti. Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, il C.G. veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere.