«Una persona disponibile, buona e generosa». È il ritratto di alcuni colleghi di Marcello Toscano, professore di 64 anni rinvenuto senza vita nel cortile della scuola media Marino-Guarano, a Melito di Napoli, a nord del capoluogo partenopeo. Chi lo ha conosciuto non si spiega quale possa essere stato il motivo scatenante che avrebbe armato la mano del presunto assassino, un collaboratore scolastico dell'istituto dove lavorava, Giuseppe Porcelli. «Sono tutti allibiti, Marcello non aveva nessun tipo di problema economico e viveva per la moglie e figli con tutto se stesso, era una persona per la pace, aveva un rapporto meraviglioso con i suoi ragazzi», raccontano. «Mi disse che non vedeva l'ora di andare in pensione per godersi sua moglie e suoi figli».