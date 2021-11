Grave perdita per il mondo universitario: si è spenta l’ingegnere Ida De Michelis, docente universitario, aveva 44 anni.

La donna è morta a causa di una malattia, lascia la madre, il padre e il fratello. Oggi alle 15, si terrà il funerale nella chiesa parrocchiale Madonna del Passo ad Avezzano e poi la sepoltura al cimitero di Antrosano dove c’è la tomba di famiglia.

Sconvolta la comunità

Sconvolta la comunità di Borgo Pineta, il quartiere Nord della città, dove tutti le volevano bene.

La professoressa insegnava “Teoria dello sviluppo dei processi chimici” e “Impianti Biochimici” all’Università di Ingegneria industriale dell’Aquila.

Tutti la ricordano come una impeccabile professionista e una docente stimata,è deceduta durante la notte, in conseguenza di una grave malattia con cui ha convissuto fra terapie e cure, prima che le condizioni peggiorassero definitivamente.

Il dolore sui social

In rete sono tanti i messaggi di affetto in ricordo della donna, tra cui molti scricono: «Ida era una grande professionista».

Sangue sulla strada, Enza muore in uno scontro frontale: la figlia di 2 anni lotta tra la vita e la morte

Tragedia tra Battipaglia ed Eboli per un incidente avvenuto nella mattinata di ieri, nel quale è morta una donna, mentre la figlia di due anni è rimasta gravemente ferita e lotta tra la vita e la morte. Il drammatico scontro e che ha visto coinvolte due auto è avvenuto lungo la strada statale che collega le due località della Piana del Sele, all’altezza della cava Maiorano.

Incidente tra Eboli e Battipaglia, sangue sulla statale

Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i quali hanno soccorso le persone rimaste coinvolte nell’incidente. Giunti anche gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra una Lancia Y ed una Fiat 500. Necessario l’intervento dell’eliambulanza.

La tragedia

In seguito all’impatto è morta una donna la 38enne Vincenza Avallone, che si trovava alla guida della Lancia Y. In auto con lei c’era la figlia di due anni, rimasta gravemente ferita. La piccola è stata ricoverata e intubata presso il reparto di rianimazione dell’ospedale di Battipaglia, poi trasferita al Santobono di Napoli. Il conducente della Fiat 500, originario di Eboli, se l’è cavata con danni ortopedici. L'uomo è il nipote di una cara amica della vittima.

Voleva perdere peso, Sabrina muore dopo l’intervento. La disperazione del marito: «Non si può rischiare la vita così»

Tragedia per una 40enne cagliaritana, morta a seguito di un intervento per risolvere un problema di peso in eccesso. Il suo nome era Sabrina Luciano e si era rivolta a un ospedale veneto per sottoporsi a un intervento di riduzione dello stomaco.

Come riporta “L’Unione Sarda”, per risolvere questo criticità di salute Sabina Luciano aveva deciso di operarsi, ma è scomparsa pochi giorni dopo e sul caso è stata aperta un’inchiesta.