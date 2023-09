Cambio della guardia alla guida del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli: la primaria Fiorella Palladino è andata in pensione dal primo settembre e si attende l'esito del concorso per la sua sostituzione. Spiega il direttore generale del Cardarelli, Antonio D'Amore: «Il concorso è stato ultimato due giorni fa. Quando la commissione comunicherà i risultati potremo conferire l'incarico definitivo e iniziare a cambiare anche alcune cose di un pronto soccorso che rappresenta un punto di riferimento a Napoli e in Campania».

Per riempire i vuoti d'organico ci sarà a breve un nuovo concorso, dopo quelli che in passato hanno visto un numero di concorrenti molto inferiore alle attese e alle necessità: «Ai giovani medici - spiega d'Amore - chiediamo una risposta più consistente a questo ennesimo concorso». In vista anche interventi strutturali: «Tra 20 giorni - spiega il direttore - inizieranno i lavori al pronto soccorso per una ristrutturazione parziale. Bisogna muoversi gradualmente perché è impossibile aprire cantieri in tutta la struttura, ma ci sarà una riqualificazione per favorire la privacy dei pazienti e la sempre maggiore umanizzazione delle procedure».