La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla, attualmente in vigore su tutto il territorio regionale con scadenza alle ore 9 di domani mattina, fino alle ore 16 di domani giovedì 11 maggio su parte della regione, in particolare sulle zone di allerta 1 (Piana campana, Napoli, area vesuviana) e 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini che comprende anche la città di Salerno). La Protezione civile della Campania raccomanda "la massima attenzione anche in assenza di precipitazioni per un rischio idrogeologico residuo" e prevede "ancora possibili ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali ma anche una possibile caduta massi e occasionali fenomeni franosi. Attenzione va prestata anche in assenza di precipitazioni, sia per il deflusso a valle delle acque provenienti dalle zone montuose o collinari che per i fenomeni di dissesto connessi alla saturazione dei suoli e a condizioni particolarmente fragili del territorio".