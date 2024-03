“Leggiamo con stupore quello che sta accadendo in Eav, principalmente nell’ex Circumvesuviana. Facciamo presente che per questo tipo di turnazione che si vorrebbe introdurre non è richiesto alcun accordo, in quanto è già previsto dalle norme contrattuali. Eav finora non ha mai applicato questo punto, quindi prendiamo atto che finalmente qualche dirigente si è svegliato e si è accorto che, con le normative contrattuali già in vigore, potrebbe far funzionare meglio una linea che, numeri alla mano, possiamo definire catastrofica”.

A dirlo è il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella, in merito ai disservizi che si sono verificati tra ieri e oggi a causa della protesta messa in atto da una parte dei lavoratori, che contestano l’ipotesi dell’azienda di rivedere i turni di servizio. “Quando ci siamo seduti al tavolo con l’azienda – aggiunge Langella – abbiamo detto chiaramente che il nostro obiettivo non è quello di trasformare il Contratto collettivo nazionale, bensì di fare accordi sulla settimana corta. Come Cisl possiamo dire di essere i precursori della concertazione, figuriamoci se oggi non vogliamo sederci a un tavolo per discutere e contrattare”.

“Per quanto riguarda i dipendenti – evidenzia il segretario generale della Fit Cisl Campania – segnaliamo che molti sono ex dipendenti di altre società di trasporto, quindi già abituati a questo tipo di lavoro. Sarebbe incredibile se, utilizzando qualcosa che è già previsto nelle norme contrattuali, i lavoratori protestino contro la possibilità di lavorare meno giorni nella settimana. Spero che qualche singolo lavoratore, che ha percepito male la flessibilità dei turni, comprenda che i sindacati, soprattutto con lo sforzo dei lavoratori, hanno salvato più volte Eav dal baratro, garantendo i diritti dei lavoratori ed evitando il fallimento di un’azienda che resta in forte difficoltà”.

“Spero che il presidente De Gregorio e il direttore generale dell’azienda – conclude Langella – si rendano conto dell’ottimo lavoro che stiamo facendo come organizzazioni sindacali per far sì che Eav non torni nel baratro. Mi auguro inoltre che qualche dirigente, a cominciare dal responsabile dei macchinisti e capotreni, l’ingegnere Mario D’Avino, che finora non ha mai applicato quanto permesso dal Ccnl autoferrotranvieri erogando una marea di straordinari, si svegli dal torpore e metta finalmente in atto quello che si poteva fare già da 7-8 anni per dare un servizio migliore all’utenza, che sicuramente non è contenta di Eav. Ai lavoratori, in particolare a quelli che rappresentiamo, possiamo garantire che non dovranno fare neanche un minuto in più di lavoro, anzi stiamo lavorando per ridurre la media di ore settimanali, perché l’obiettivo è quello di lavorare ed essere produttivi, ma avere anche gli spazi per il tempo libero, per la vita personale e per godersi gli affetti e la famiglia”.