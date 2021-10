Sono circa 150 i manifestanti no green pass che a Napoli stanno partecipando alla una fiaccolata partita da piazza Vittoria e diretta a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione. I manifestanti hanno siflato sul Lungomare. Al megafono si sono alternati alcuni animatori dei gruppi "No green pass" e "No vax". Dure critiche contro i parlamentari e al Governo. Solidarietà ai portuali di Trieste «che difendono il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione».