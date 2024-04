Ieri sera, in un clima di grande entusiasmo, si è riunita la federazione metropolitana

di Napoli del Psi,

alla presenza del segretario provinciale *Luigi Di Dato* e del segretario regionale, *Michele Tarantino*.

I tanti coordinatori di sezione, consiglieri comunali ed assessori partenopei presenti, hanno sottolineato la volontà di rilanciare l’azione del partito in vista delle prossime sfide elettorali.

Il PSI sara’ impegnato a sostenere la lista di scopo denominata *Stati Uniti d’Europa,* insieme tra gli altri, a +Europa ed Italia Viva, nella sfida contro i nazionalismi.

In Campania ed in particolar modo a Napoli, il Psi lavorerà per sostenere questo cartello elettorale, preparandosi ad una “campagna di ascolto” per trasferire a Bruxelles le istanze del Mezzogiorno, minacciato continuamente dalle politiche divisive e penalizzanti di un governo Meloni di chiara natura sovranista.

I partecipanti alla riunione hanno conferito pieno mandato al segretario Regionale *Tarantino* ed al segretario provinciale

*Di Dato*, di varare una serie di iniziative politiche per la campagna elettorale a sostegno della lista “*Stati Uniti D’Europa”* e in particolare per sostenere la candidatura del Segretario Nazionale Socialista***Enzo Maraio*, con il coinvolgimento anche di tutte le numerose associazioni di area socialista e riformista che hanno aderito al progetto.