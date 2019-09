NAPOLI. Una furia umana. Ecco come è stato definito l’energumeno che ieri ha preso a calci e pugni un medico, un ginecologo e l’ostetrica che, al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, a suo dire, stavano trascurando la moglie incinta per visitare altre persone. Calci e pugni in testa in un’aggressione di una violenza inaudita che fa emergere, e stavolta senza alcuna ombra di dubbio, l’insofferenza che c’è verso i medici delle strutture ospedaliere.