NAPOLI. L’imputato ha incassato quasi il massimo della pena per il reato di omicidio preterintenzionale: 12 anni e 8 mesi. Per Luigi Frenna, accusato di aver provocato la morte della commerciante Patrizia Petrone (nella foto) in conseguenza di una rapina del 17 luglio 2021, il giudice è partito da una pena di 15 anni, aumentata in continuazione con il primo reato e ridotta per il rito abbreviato. Merito anche della strategia dell’avvocato Salvatore Landolfi, che assisteva i familiari costituiti parte civile.