Come da programma stabilito dall'amministrazione comunale nelle scorse settimane, su volontà del sindaco Gaetano Manfredi, stamattina è stata completata l'attività di pulizia straordinaria dei giardini di piazza Cavour antistanti il museo Mann. Sono intervenuti gli addetti di Asia, Napoliservizi e delle unità di strada insieme ad agenti della Polizia Locale - coordinati sin dalle prime ore della mattinata dall'assessore al Verde Vincenzo Santagada - per rimuovere le tonnellate di rifiuti ammassati tra le aiuole, liberare l'intera area e condurre una persona senza fissa dimora che dormiva tra i giardini in una struttura dedicata all'accoglienza. Si tratta di un tassello dell'articolato calendario di attività che vedono interessati gli assessorati al Verde, all'Ambiente, alla Sicurezza, alle Politiche sociali e al Decoro Urbano con i rispettivi uffici competenti, nell'ottica di poter garantire ai cittadini e alle migliaia di turisti presenti in città servizi pubblici di qualità e ridare il necessario decoro ad alcune aree abbandonate negli anni.