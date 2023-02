Dopo oltre 40 anni di onorato servizio il professore Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento di Malattie Infettive ed Urgenze Infettivologiche dell’Ospedale Cotugno di Napoli, va in pensione. Medico simbolo della lotta al Covid in Campania, in prima linea nella gestione della lotta al virus, è riuscito , con i colleghi dell'ospedale napoletano, a salvare vite, prestare cure e assistenza nei lunghi mesi dell'emergenza pandemica. «È il mio primo giorno di pensione dalla mia lunga attività Ospedaliera». Così il professore in un post racconta l'inizio della pensione e ricorda i lunghi anni di lavoro negli ospedali campani, la gavetta, i colleghi, le crisi, e la passione autentica di essere medico vero, sempre al servizio del malato.

Tra i primi a vaccinarsi in regione Campania il 27 dicembre del 2020, il medico salernitano Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Cotugno di Napoli ha ricevuto lo scorso dicembre l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana nel corso della cerimonia della Festa della Repubblica. L’evento celebrativo del 2 giugno è stata l’occasione per assegnare il titolo onorifico al dottore Rodolfo Punzi, che si è particolarmente distinto nelle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria durante il periodo Covid. Una fase di una lunga carriera, durante la quale Punzi ha prestato servizio in diversi ospedali Campani.

«Vorrei ringraziare tutti i colleghi e gli operatori sanitari che mi hanno accompagnato in questo lungo ed entusiasmante viaggio negli ospedali campani. Un ringraziamento grande a tutti coloro che in questi ultimi tre anni hanno combattuto il Covid insieme a me nell’eccellenza dell'ospedale Cotugno. Se non ci fosse stato lo spirito di squadra, l’orgoglio dell’appartenenza e la solidarietà di tutti gli attori del settore non avremmo potuto gestire l’emergenza pandemica. Rimarranno nei miei occhi e nel mio cuore scene infinite del cuore napoletano. Grazie a tutti» Conclude il professore Punzi.