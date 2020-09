NAPOLI. I carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli – nell’ambito dei servizi anti droga disposti dal comando provinciale di Napoli - hanno setacciato le strade del Rione Traiano. Diverse le perquisizioni. Durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Vincenzo Liparoti, 44enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Perquisiti i luoghi in uso al 44enne, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 9 confezioni sottovuoto con all’interno della cocaina per un peso complessivo di 76 grammi.

L’arrestato è stato condotto al carcere.