NAPOLI. Incastrato dall’applicazione YouPol della polizia attraverso alcune segnalazioni anonime. Così Giuseppe Petriccione (nella foto), 49enne di Casavatore già conosciuto dalle forze dell’ordine ma senza legami con la criminalità organizzata, è finito in manette per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Agiva di sabato in un parco giochi nel cuore di Secondigliano, frequentato da bambini con mamme e famiglie.