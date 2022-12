"Per migliorare Napoli ci vuole un progetto di lungo termine con nuove occasioni di sviluppo, lavoro, educazione scolastica e culturale, migliorare la sanità. Farlo per un'area metropolitana di 3 milioni di abitanti con sacche di marginalità economiche e deindustrializzazione è un percorso molto lungo, ma che sono convinto si possa fare. Poi se Bolzano è una delle città dove si vive meglio e Napoli una di quelle in cui si vive peggio devo dire che io preferisco vivere a Napoli piuttosto che a Bolzano" ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi commentando la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita.