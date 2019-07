QUARTO. Un 39enne del centro storico, Gennaro Salvio, è stato arrestato in flagranza di truffa aggravata dai carabinieri della tenenza di Quarto. Salvio ha avvicinato 2 anziani signori – di 70 e 67 anni - e li ha tirati dentro un discorso portato avanti in maniera tanto convinta da sembrare vero. Li ha convinti di essere il figlio di un loro amico di vecchia data ed ha venduto loro 2 orologi di basso valore al prezzo di 25 e 40 euro, tutto quello che le vittime avevano nel portafogli in quel momento. Salvio è stato notato dai carabinieri per il suo atteggiamento: i militari lo hanno bloccato e si sono fatti spiegare dai due anziani cosa fosse accaduto benché gli elementi essenziali fossero già abbastanza evidenti. Sono venute fuori le storie inventate e la vendita di quei 2 orologi; i militari, quindi, dopo aver raccolto la denuncia delle vittime, hanno tratto in arresto il 39enne. hanno inoltre sottoposto a sequestro 135 euro trovati addosso all’arrestato, probabilmente provento di altre truffe, i 2 orologi venduti ed un terzo esemplare. Salvio è stato giudicato con rito direttissimo e condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa.